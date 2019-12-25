Актера сериала "Реальные пацаны" лишили мандата депутата Осинского округа

Армен Бежанян рассказал о принятом решении.

Российский актер из телевизионного сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян сообщил о том, что в четверг, 12 ноября, его лишили мандата депутата думы Осинского округа Пермского края. Соответствующий комментарий мужчина сдеалчерез собственную страницу в социальной сети "Вконтакте".

Сегодня на внеочередным заседании думы лишили мандата депутата Бежаняна. Армен Бежанян, актер

Напомним, что в августе 2026 года судебная инстанция признала Армена Бежаняна виновным по делу о нарушении правил охраны и использования недр при разработке Ирьяковского месторождения песчано-гравийной смеси. Мужчине назначено 400 часов обязательных работ. Однако суд освободил фигуранта расследования от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. Теперь Бежанян должен выплатить 139,7 миллиона рублей в бюджет города Осы. Речь идет о компенсации вреда, причиненного недрам региона.

Известно, что ранее Армен Бежанян исполнил в сериале "Реальные пацаны" роль Арменки, отчима главного героя Коляна. Он руководит ООО "Главное Осинское лесное хозяйство", а также находился в должности депутата думы Осинского городского округа с 2019 года.

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Фото: Вконтакте / Армен Бежанян