Осужденный за убийство 11 человек Сайфаев выиграл еще три суда с Почтой России

Суд счел несоразмерной запрашиваемую сумму характеру допущенного нарушения.

Осужденный за убийство 11 человек Тельман Сайфаев, отбывающий наказание в пермской колонии, выиграл еще три судебных спора с Почтой России. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на документы. В СМИ пояснили, что разбирательство связано с задержкой доставки заключенному писем. За нарушение своих прав мужчина получил компенсацию в размере семи тысяч рублей.

Известно, что россиянин подал к Почте России в конце 2025 года-начале 2026 года три иска в суд в Пермском крае. Мужчина пожаловался на задержку доставки писем в колонию. В документах говорилось о том, что первое отправление поступило в местное почтовое отделение спустя 51 день с момента отправки. Заявитель счел, что оно должно было идти только шесть дней. У второго сроки пересылки были нарушены на месяц, у третьего - на 51 день. В качестве компенсации морального вреда мужчина попросил выплатить ему суммарно 24,5 тысячи рублей. Осужденный написал, что испытал чувство подавленности, беспомощности и разочарования из-за того, что не получал письма.

Взыскать с АО "Почта России" в пользу Тельмана Сайфаева компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей, штраф 1 тысяча рублей, ...в размере 3 тысяч рублей, штраф 1500 рублей, ….в размере 2 тысяч рублей, штраф 1000 рублей. судебные документы

В постановлении уточняется, что судебная инстанция сочла изначально заявленную осужденным сумму компенсации несоразмерной характеру допущенного нарушения. Ранее Тельман Сайфаев взыскал с Почты России три тысячи рублей за задержку письма, отправленного ему из Москвы.

Напомним, что Тельман Сайфаев осужден за убийство 11 человек в Москве и Подмосковье. Преступления совершались в конце 1990-х годов. Сейчас фигурант уголовного дела отбывает пожизненное наказание в колонии "Белый лебедь" в Пермском крае.

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Фото: Piter.tv