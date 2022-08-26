Звезду "Реальных пацанов" оштрафовали на 140 млн рублей

Актер с решением суда не согласился.

Актера Армена Бежаняна, известного по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", оштрафовали за незаконное использование недр. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, предприятие Армена Бежаняна незаконно добыло 301,4 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси в городе Осе Пермского края. Суд признал артиста виновным в нарушении правил охраны и использования недр и обязал выплатить почти 140 млн рублей штрафа. Выяснилось, что добычу песка и гравия проводили без необходимого согласования с Росрыболовством.

Также звезде "Реальных пацанов" назначили 400 часов обязательных работ, но освободил его от наказания из-за истечения срока давности. Бежанян и его защита с приговором не согласились и попросили его отменить. Пермский краевой суд после рассмотрения жалобы оставил приговор без изменений.

Ранее мы сообщали, что Армена Бежаняна зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы РФ девятого созыва от Пермского края.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)