"Реальные пацаны" в Санкт-Петербурге: в Северной столице покажут новые серии знаменитого сериала ТНТ

Премьера эпизодов девятого сезона состоится на большом экране.

26 августа в 20:00 в кинотеатре "Мираж Синема", расположенном в ТРК "Европолис", состоится показ двух премьерных серий нового сезона сериала "Реальные пацаны". Жители Санкт-Петербурга увидят премьеру популярного ситкома канала ТНТ на 3 дня раньше телеэфира, а также смогут поучаствовать в розыгрыше книги Николая Наумова "Последний реальный пацан".

Этой осенью сериал Good Story Media отметит свой 12 день рождения. За годы в эфире герои ситкома – Колян, Лера, Вова, Валюха, Базанов с Ознобихиным и другие – успели измениться, вырасти и повзрослеть на глазах у зрителей, набить шишки, обрести новые ценности, но в своей сути остаться все теми же обожаемыми миллионами персонажами, чьи проблемы и радости близки каждому. Серии девятого сезона расскажут новую главу из жизни героев и с головой погрузят аудиторию в ностальгию по ярким событиям минувших лет, которые Колян вспомнит в своей книге под названием "Последний реальный пацан". На страницах автобиографии главный герой "Реальных пацанов" порассуждает о дружбе, своих отношениях с Лерой и о том, что значит фраза "реальный пацан". Весь процесс работы над книгой отражён в сценариях эпизодов девятого сезона.

Книга появится не только в сериале – во второй половине сентября поклонники "Реальных пацанов" смогут купить ее в книжных магазинах России. Однако жители Санкт-Петербурга, купившие билеты на премьеру сезона в "Европолисе", смогут поучаствовать в розыгрыше книги Николая Наумова. Всего на показе будет разыграно 10 экземпляров.

Смотрите новый сезон сериала "Реальные пацаны" с 29 августа в 20:00 на ТНТ.

Фото и видео: предоставлены пресс-службой ТНТ