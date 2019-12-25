В Петербурге демонтировали более 120 незаконных построек на бывших огородах

С бывших огородов в Московском районе убрали 26 садовых домов.

В Московском районе Петербурга продолжают освобождать территорию бывшего огородничества от незаконных построек. По данным Комитета по контролю за имуществом (ККИ), на участке уже демонтировали около 122 объектов, включая бытовки, теплицы и хозяйственные сооружения. Также убрали 57 ограждений и 26 садовых домов.

В комитете напомнили, что размещать садовые и жилые дома на землях, предназначенных для огородничества, запрещено законом.

Параллельно специалисты взаимодействуют с владельцами имущества. 12 человек написали расписки о самостоятельном вывозе вещей со своих участков. Ещё один гражданин заключил соглашение о добровольном освобождении территории и демонтаже постройки.

Для жителей, которым требуется помощь со сбором и вывозом имущества, организовали адресную поддержку.

Работы проводят поэтапно: сначала демонтируют постройки и различные конструкции, затем с территории вывозят строительный мусор.

Ранее на Piter.TV: в деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей.

Фото: pxhere