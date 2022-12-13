Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин посетил кафе в Петербурге, где произошел взрыв

Жертвой взрыва стал военкор Владлен Татарский.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил кафе на Университетской набережной, где 2 апреля произошел взрыв. Жертвой взрыва стал военкор Владлен Татарский. Видео в Telegram-канале опубликовала пресс-служба Пригожина.

Я считаю, что "Кибер фронт Z", несмотря на гибель Владлена Татарского, <…> должен получить новый толчок, новое дыхание. Евгений Пригожин

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Дарье Треповой уже предъявлено обвинение в террористическом акте. Также в этот день пострадали 40 человек, пять человек остаются в тяжёлом состоянии.

Видео: Telegram/ Пресс-служба Пригожина