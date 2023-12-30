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Могилу Пригожина в Петербурге неизвестные облили краской
Сегодня, 9:25
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Могилу Пригожина в Петербурге неизвестные облили краской

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"Авторов" разыскивают полицейские.

Памятник основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину осквернили неизвестные. Его могила находится на Пороховском кладбище в Петербурге.

Отмывать могилу Пригожина пришлось 20 июля, пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу администрации Красногвардейского района. Другие следы вандализма не зафиксированы. 

Памятник оперативно привели в порядок. Следы краски нашли только на надгробии предпринимателя. "Авторов" разыскивают полицейские. 

Ранее на фасаде дома Г. К. Кейзерлинга в Василеостровском районе Петербурга появилась памятная табличка Пригожину. С предложением о ее установке на набережной Лейтенанта Шмидта к главе города обратилась близкая к ЧВК "Вагнер" общественная организация "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

Фото: Piter.TV

Теги: евгений пригожин, осквернение памятника, пороховское кладбище
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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