Могилу Пригожина в Петербурге неизвестные облили краской

"Авторов" разыскивают полицейские.

Памятник основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину осквернили неизвестные. Его могила находится на Пороховском кладбище в Петербурге.

Отмывать могилу Пригожина пришлось 20 июля, пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу администрации Красногвардейского района. Другие следы вандализма не зафиксированы.

Памятник оперативно привели в порядок. Следы краски нашли только на надгробии предпринимателя. "Авторов" разыскивают полицейские.

Ранее на фасаде дома Г. К. Кейзерлинга в Василеостровском районе Петербурга появилась памятная табличка Пригожину. С предложением о ее установке на набережной Лейтенанта Шмидта к главе города обратилась близкая к ЧВК "Вагнер" общественная организация "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

Фото: Piter.TV