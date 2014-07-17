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На Васильевском острове установили мемориальную доску Евгению Пригожину
Сегодня, 17:14
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На Васильевском острове установили мемориальную доску Евгению Пригожину

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Администрация города не планировала "увековечивать" его память.

На фасаде дома Г. К. Кейзерлинга в Василеостровском районе Петербурга появилась памятная табличка основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Об этом рассказали в tg-канале "Раньше всех. Петербург" 30 декабря.

Ранее стало известно, что администрация города не планировала  "увековечивать" память Пригожина. С предложением об установке мемориальной доски на набережной Лейтенанта Шмидта к губернатору Александру Беглову обратилась близкая к ЧВК "Вагнер" общественная организация "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов". Комитет по культуре напомнил о статусе здания – оно является объектом культурного наследия регионального значения "Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)", поэтому согласовывать инициативу необходимо с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Напомним, что бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Петербург, упал 23 августа у села Куженкино Тверской области. На его борту значился основатель ЧВК "Вагнер". 

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург

Теги: евгений пригожин, набережная лейтенанта шмидта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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