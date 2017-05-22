Власти Петербурга не планируют устанавливать мемориальную табличку Евгению Пригожину

Памятную доску предложила разместить на здании на набережной Лейтенанта Шмидта близкая к ЧВК "Вагнер" общественная организация "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

Петербургские власти не намерены "увековечивать" память основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – устанавливать мемориальную табличку и переименовывать в его честь улицу. Об этом пишет "Фонтанка".

В городском комитете по культуре объяснили решение тем, что в Северной столице ни разу не изменяли названия улиц. Действующее законодательство позволяет лишь возвращать исторические наименования.

Памятную доску предложила разместить на здании на набережной Лейтенанта Шмидта близкая к ЧВК "Вагнер" общественная организация "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов". Ее представители обращались с соответствующей инициативой к губернатору Александру Беглову. Тот же комитет по культуре сообщил, что дом является объектом культурного наследия регионального значения "Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)", и поэтому согласовывать установку таблички необходимо с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Напомним, что бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Петербург, упал 23 августа у села Куженкино Тверской области. На его борту был Евгений Пригожин.

Ранее на Piter.TV: сын Евгения Пригожина получил контроль над двумя петербургскими компаниями холдинга "Конкорд".

Фото: ТАСС (Лев Бородин)