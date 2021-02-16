Сын Евгения Пригожина получил контроль над двумя петербургскими компаниями холдинга "Конкорд"

Речь идет о компаниях "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Павел Пригожин, сын основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, 30 ноября стал доверительным управляющим двух компаний холдинга "Конкорд". Об этом 4 декабря пишет издание Daily Storm, ссылаясь на данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Речь идет о компаниях "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", базирующихся в Петербурге и занимающихся ресторанной деятельностью, услугами по доставке продуктов питания и оптовой торговлей. Первую из них Евгений Пригожин зарегистрировал в 1997 году, а вторую – в 2018-м.

Напомним, что бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Петербург, упал 23 августа у села Куженкино Тверской области. На его борту значился Евгений Пригожин.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)