Созданная Пригожиным ГК "Конкорд" продала фабрику-кухню в Янино

Комбинат был запущен в 2010 году и производил до 100 тыс. порций готовых блюд в день.

ЧВК "Вагнер", основанная Евгением Пригожиным, продала подразделение "Конкорд" в Петербурге. Сделка была официально подтверждена в отчетности компании за 2023 год, сообщает "Коммерсантъ".

ГК ООО "Комбинат Питания" избавилась от комбината-питания в Янино, который был запущен в 2010 году и производил до 100 тыс. порций готовых блюд в день.

На строительство фабрики-кухни "Конкорд" было выделено 1,7 млрд рублей. Новый владелец (RBE Group Андрея Шокина) сейчас готовит фабрику-кухню к запуску.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга не планируют устанавливать мемориальную табличку Евгению Пригожину.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)