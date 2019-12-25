Петербургский детский хор представил Россию на крупнейшем фестивале в Китае

Для китайской аудитории хористы подготовили программу, объединившую русскую классику и композиции на китайском языке, что вызвало живой отклик у зрителей.

Юные музыканты из школы искусств имени Глинки принимают участие в IV Международном хоровом и дирижерском фестивале в Ханчжоу. Под руководством Ларисы Яруцкой коллектив уже выступил с сольной программой перед местной публикой.

По данным пресс-службы Комитета по культуре Петербурга, поездка стала итогом серьезной подготовки. Для китайской аудитории хористы подготовили программу, объединившую русскую классику и композиции на китайском языке, что вызвало живой отклик у зрителей.

Фестиваль в Ханчжоу является одной из главных мировых площадок для обмена опытом между музыкальными школами разных стран. В программе форума предусмотрены конкурсные прослушивания, мастер-классы от мэтров и гала-концерты. Участие петербургского коллектива подтверждает высокий уровень российской системы дополнительного образования в сфере искусств.

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Фото: Пресс-служба Комитета по культуре Петербурга