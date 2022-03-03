Фестиваль «Императорский букет» в Павловске посвятят 250-летию свадьбы Павла I и Марии Федоровны

Именно этот супружеский союз положил начало истории дворцово-паркового ансамбля.

18 и 19 июля в музее-заповеднике "Павловск" состоится традиционный летний праздник "Императорский букет". В этом году мероприятие получило подзаголовок "Венчание с Павловском" и посвящено 250-летию бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессой Софией Доротеей (в православии – Марией Фёдоровной).

Именно этот супружеский союз положил начало истории дворцово-паркового ансамбля. Через год после свадьбы, в 1777 году, у четы родился первенец – будущий император Александр I. В честь рождения внука Екатерина II подарила молодым охотничьи угодья на берегу Славянки, где впоследствии выросла летняя резиденция. Нынешний фестиваль станет первой частью торжеств по случаю грядущего 250-летия самого Павловска.

Гостей парка встретит атмосфера исторической свадьбы: территорию украсят цветочные арки, стилизованная карета, роскошное платье и веера, а также свадебный стол с декором исторического сервиза. Одна из композиций будет посвящена браку младшей дочери императорской пары – великой княжны Анны Павловны с принцем Оранским, который также заключался в Павловске.

Центральным событием первого дня праздника, 18 июля, станет показ новой коллекции "Роза Романс" от Модного дома Елены Ткаченко. Посетителей также ждет разнообразная музыкальная программа – от камерных скрипичных соло до выступлений духовых оркестров.

Ранее мы сообщили о том, что Александровский парк в Царском Селе полностью открылся для посетителей после шторма.

Фото: Пресс-служба Комитета по культуре Петербурга