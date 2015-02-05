Александровский парк в Царском Селе полностью открылся для посетителей после шторма

На данный момент территория доступна через все 8 входов, а режим посещения вернулся к стандартному графику: ежедневно с 7:00 до 22:00.

Музей-заповедник "Царское Село" сообщил о возобновлении работы Александровского парка. На данный момент территория доступна через все 8 входов, а режим посещения вернулся к стандартному графику: ежедневно с 7:00 до 22:00.

Вход в парк остается свободным. В пресс-службе отметили, что учреждение продолжает устранять последствия сильного ветра, обрушившегося на город 11 июля. Все потенциально опасные участки в парковых зонах временно огорожены для безопасности гостей.

Екатерининский парк при этом работал и продолжает работать в обычном штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что садах и парках Петербурга упало более 200 деревьев.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Руслан Шамуков)