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Александровский парк в Царском Селе полностью открылся для посетителей после шторма
Сегодня, 13:22
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Александровский парк в Царском Селе полностью открылся для посетителей после шторма

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На данный момент территория доступна через все 8 входов, а режим посещения вернулся к стандартному графику: ежедневно с 7:00 до 22:00.

Музей-заповедник "Царское Село" сообщил о возобновлении работы Александровского парка. На данный момент территория доступна через все 8 входов, а режим посещения вернулся к стандартному графику: ежедневно с 7:00 до 22:00.

Вход в парк остается свободным. В пресс-службе отметили, что учреждение продолжает устранять последствия сильного ветра, обрушившегося на город 11 июля. Все потенциально опасные участки в парковых зонах временно огорожены для безопасности гостей. 

Екатерининский парк при этом работал и продолжает работать в обычном штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что  садах и парках Петербурга упало более 200 деревьев.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Руслан Шамуков)

Теги: александровский парк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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