В садах и парках Петербурга упало более 200 деревьев

Коммунальные службы дежурили круглосуточно, в некоторых местах работы ведутся до сих пор.

В пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга 13 июля рассказали о последствиях непогоды. Более 200 деревьев упало на территориях садов и парков.

В прошедшие выходные шторм гулял над городом с шести вечера субботы и до утра воскресенья. За два дня выпало 42,5 мм осадков, что в разы превышает обычные объемы. Коммунальные службы дежурили круглосуточно, в некоторых местах работы ведутся до сих пор. При этом все мешавшее движению сдвинуто с проезжей части и тротуаров.

Одним из самых пострадавших районов оказался Красносельский, где повалилось 90 деревьев. В местном парке среди прочих упали ясени, липа, крупные клены и береза. В Петродворцовом районе рухнула липа, в Кировском – ива, в Калининском районе крупная ива сломалась на бульваре Непокоренных и еще две большие ивы – в Муринском парке.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Испытателей затопило супермаркет в подвале.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга