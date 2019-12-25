МЧС предупредило о грозах и штормовом ветре в восьми регионах 15 июля

Стихия может привести к обрывам линий электропередачи и затруднить движение транспорта.

Ливни, грозы, град и штормовой ветер с порывами до 25 м/с и выше возможны на Дальнем Востоке, Урале, Приволжье и Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В связи с прогнозами Гидрометцентра и ВНИИ ГОЧС, в среду существует вероятность нарушений повреждений линий связи и электропередачи и затруднения движения транспорта. Речь идет о Приморском и Хабаровском краях, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также Ставропольском крае.

В ведомстве предупредили, что в горных и прибрежных районах возникает риск локальных подтоплений и схода селевых потоков. В связи с этим местным жителям рекомендовали учитывать прогноз при планировании поездок и работ на открытом воздухе, а также следить за сообщениями экстренных служб.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в ближайшие дни сохранится отсутствие дождей. Днем температура воздуха будет достигать +26 градусов.

Фото: : Magnific (носит иллюстративный характер)