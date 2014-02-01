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Молния окрасила шпиль Лахта Центра во время грозы в Петербурге

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В Петербурге разразилась сильная непогода с дождем, ветром и грозами. Во время грозового фронта молния попала в шпиль Лахта Центра.

В Санкт-Петербурге продолжается период нестабильной погоды с осадками, сильным ветром и грозами. Во время непогоды молния ударила в шпиль Лахта Центра.

Кадры с необычным природным явлением появились в социальных сетях. Очевидцы запечатлели момент попадания разряда в высотное здание.

Ранее сообщалось, что Водоканал устраняет последствия ливня в Петербурге. Принято свыше 4 миллионов кубометров сточных вод, что вдвое выше нормы. Система водоотведения продолжает работать в режиме максимальной нагрузки.

Видео: Telegram / "Петербург с огоньком"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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