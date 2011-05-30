Молния попала в ракету после взлета с космодрома Сичан в Китае

Оборудование на борту не пострадало.

Молния ударила в китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-3B" (Long March-3B)сразу после того, как она начала свой взлет с территории космодрома Сичан. Соответствующе заявление сделали местные корреспонденты. Известно, что инцидент попал на видеозапись. На кадрах заметно, что примерно через 3 или 35 секунд после старта электрический разряд попадает в объект. Однако эта ситуация не сказалась негативно на оборудовании, расположенном на борту. Это связано с тем, что конструкция ракеты КНР предусматривает в себе специализированные системы защиты от подобных электромагнитных воздействий. ИС "ВЕСТИ" сообщили о том, что удар пришелся в головной обтекатель. В СМИ добавили, что мощный разряд прошел сквозь корпус носителя и струи работающих двигателей, после чего ушел в землю.

Известно, что официальный запуск китайской ракеты состоялся 23 июля в 15 часов по по московскому времени со стартовой площадки под номером два. Носитель успешно вывел на околоземную орбиту шестой космический аппарат серии "Тяньлянь-2". Аппарат расположился на переходной к геостационарной орбите.

Напомним, что в 2023 году американская компания SpaceX отменила запуск собственной ракеты-носителя Falcon Heavy из-за удара молнии в стартовую площадку. В то время представители Космического центра Кеннеди в США были вынуждены временно укрыться в убежище. Ранее, в 2019 году, в стартовавшую с космодрома "Плесецк" российскую ракету "Союз-2.1б" также попала молния.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ