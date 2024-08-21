Молния поразила группу туристов из 50 человек в Красноярском крае

Удар молнии произошел во время тура "Знакомства с Ергаки", когда две группы туристов объединили для восхождения. Очевидцами инцидента стали около 50 человек, сообщил Telegram-канал К24.
По данным издания, гид продолжал подъем, несмотря неблагоприятные погодные условия. В какой-то момент прямо в участников похода попал разряд молнии.
Все туристы выжили, но один мужчина получил серьезные ожоги и перелом. Спасатели эвакуировали пострадавшего. Еще один человек пожаловался на боль в груди, ему понадобилась помощь медиков.
По словам участников похода, турфирма и гид не принесли им извинений. Руководство компании пообещало уволить инструктора. Теперь пострадавшие туристы намерены добиваться вмешательства правоохранительных органов.
Ранее мы сообщали, что во время непогоды в Петербурге молния ударила в шпиль Лахта Центра.
Фото: Pxhere
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