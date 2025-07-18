Водоканал устраняет последствия ливня в Петербурге

Мощный циклон обрушился на город 11 июля, превысив пропускную способность ливневок в два раза. Водоканал принял свыше 4 миллионов кубометров сточных вод, что вдвое выше нормы. Система водоотведения продолжает работать в режиме максимальной нагрузки.

Бригады Водоканала продолжают ликвидировать последствия мощного ливня, обрушившегося на Петербург 11 июля. Система водоотведения предприятия продолжает работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки. Как сообщили в пресс-службе Водоканала, выпавших осадков оказалось вдвое больше, чем могут принять ливневые канализации.

По данным Росгидромета, циклон представлял собой два вихря, которые слились в единый суперциклон, затронувший многие регионы. Только в Петербурге за сутки система водоотведения приняла более 4 миллионов кубометров сточных вод — это вдвое выше обычной нормы. В пресс-службе предприятия отметили, что благодаря комплексу принятых мер удалось избежать катастрофических последствий.

Мощный ливень превысил пропускную способность водоприёмных устройств. В Приморском районе 11 июля выпало 77 миллиметров осадков — при месячной норме июля в 83 миллиметра. В Калининском районе — 70,79 миллиметра, в Курортном — 69,92 миллиметра. Сверхрасчётные дожди зафиксированы в 11 районах: Выборгском, Калининском, Приморском, Курортном, Кронштадтском, Центральном, Красногвардейском, Колпинском, Пушкинском, Красносельском и Петродворцовом.