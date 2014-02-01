Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на ближайшие дни

В Петербурге в ближайшие дни сохранится высокое атмосферное давление и отсутствие дождей. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +23...+26 градусов.

В Санкт-Петербурге в начале недели установится сухая летняя погода. Об этом сообщил ведущий синоптик города Александр Колесов.

По словам специалиста, до пятницы в регионе сохранится высокое атмосферное давление, а влияние антициклона будет продолжаться и во второй половине недели. Из-за этого существенных осадков в городе не ожидается.

В дневные часы температура воздуха составит от +23 до +26 градусов. В ночное время сохранится тепло, столбики термометров покажут около +14...+16 градусов.

Ближе к выходным к Петербургу приблизится очередной циклон, который может изменить погодную ситуацию.

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Фото: Magnific