На проспекте Испытателей затопило супермаркет в подвале

Ликвидация последствий потопа в настоящее время продолжается.

В торговом центре "Орион" на проспекте Испытателей в Петербурге затопило супермаркет, который расположен в цокольном этаже. Об этом пишет 13 июля 78.ru.

На месте происшествия работали коммунальные службы. Большую часть воды из подвала откачали, ликвидация последствий потопа в настоящее время продолжается.

Кроме того, 11 июля шквалистый ветер в Кронштадтском и Кировском районах превысил скорость в 17 м/с, достигнув 25 м/с. В результате урагана пострадали как минимум 19 автомобилей. В Пушкинском и Кировском районах были зафиксированы аномальные осадки: за 20 минут выпало более 24 миллиметров дождя. В Приморском районе почти месячная норма осадков привела к подтоплению улиц.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)