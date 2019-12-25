Петербурженка через суд добилась более 2 млн рублей компенсации за затопленную квартиру

Её квартиру затопило в июне 2023 года из-за засора общедомовой канализации.

Жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга получила компенсацию после того, как её квартиру затопило из-за засора общедомовой канализации. Инцидент произошёл в июне 2023 года в доме на улице Будапештской. Вода повредила имущество 58-летней хозяйки квартиры, и женщина решила обратиться в суд. Об данном случае рассказали в ФССП по Петербургу.

Фрунзенский районный суд признал, что авария произошла из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества. В пользу пострадавшей было взыскано возмещение ущерба, расходы на экспертизу и уборку, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ управляющей организации добровольно исполнить требования потребителя. Общая сумма выплат превысила 2 миллиона рублей.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов Петербурга. Чтобы добиться исполнения решения, приставы арестовали четыре грузовых фургона, легковой автомобиль и средства на счетах организации. После применения этих мер долг был полностью погашен. Производство завершено фактическим исполнением.

