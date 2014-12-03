На "Госуслугах" появится подача жалоб на неправомерные действия коллекторов

В Минцифры России рассказали о процессе подачи такого заявления в ФССП.

На едином портале "Госуслуги" появится подача жалоб на неправомерные действия коллекторов или их представителей. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы министерства по цифровому развитию страны. Чиновники из профильного ведомства в федеральном правительстве указали, что онлайн-сервисом могут воспользоваться не только российские граждане, но также и иностранцы.

Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя теперь можно и на "Госуслугах". Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы.

Известно, что жалобу составить может как сам должник, так и его родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности и человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Документ должен подписываться электронной подписью, а человек также обязан предоставить доказательства. В этом случае ФССП рассмотрит документ в течение 30 календарных дней. Чиновники добавили, что в России нарушением со стороны коллекторов считается разглашение личных сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления на человека, звонки и сообщения в недопустимое для этого время, частые звонки и сообщения.

