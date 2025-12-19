Приставы помогли более 300 дольщикам вернуть деньги за жилье

В Петербурге взыскали 110 миллионов рублей с застройщика в пользу дольщиков.

Судебные приставы Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2025 году обеспечили восстановление прав более 300 участников долевого строительства, добившись выплат компенсаций и неустоек на общую сумму 110 миллионов рублей.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга судебные приставы завершили исполнение производств в отношении строительной компании, нарушившей обязательства перед дольщиками. В результате принятых мер требования более 300 граждан были удовлетворены в полном объеме. На исполнении в районном отделе ГУФССП находились дела о взыскании денежных средств с застройщика. Применение мер принудительного исполнения позволило обеспечить фактическое поступление средств пострадавшим дольщикам. Максимальная сумма, взысканная в пользу одного заявителя, составила 1,9 миллиона рублей.

В 2025 году выплаты от застройщика уже получили двое жителей Санкт-Петербурга. В частности, 39-летнему петербуржцу перечислено 357 тысяч рублей. Указанная сумма включала неустойку за трехмесячную задержку передачи квартиры и компенсацию расходов на устранение недостатков отделки.

Денежные средства были перечислены строительной компанией добровольно. Это позволило избежать начисления исполнительского сбора. Права дольщика восстановлены в полном объеме.

Фото: пресс-служба ФССП

