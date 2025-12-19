В Сланцевском районе Ленобласти приставы задержали вора, объявленного в федеральный розыск

Мужчина 1989 года рождения совершил преступление и получил подписку о невыезде, однако не прибыл на судебное разбирательство.

Судебные приставы Сланцевского района задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске за совершенную кражу. Информация об этом появилась в четверг, 22 января, в официальном сообщении пресс-службы УФССП России по Ленинградской области.

Мужчина 1989 года рождения совершил преступление и получил подписку о невыезде, однако не прибыл на судебное разбирательство. Вследствие этого суд принял решение изменить меру пресечения на содержание под стражей и объявил подозреваемого в розыск.

Дело было временно приостановлено, пока велись поиски правонарушителя. Задержание состоялось в результате плановой проверки указанного адресного места жительства подозреваемого.

После задержания мужчина передан органам правопорядка, которые обеспечат доставку разыскиваемого к уполномоченным должностным лицам, возбудившим уголовное преследование.

Стоит подчеркнуть, что в течение 2025 года судебными приставами Ленинградской области оказано содействие полиции в задержании 48 лиц, укрывшихся от правоохранительных органов, органов предварительного расследования и судебных инстанций.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержаны бизнесмены за загрязнение окружающей среды на 1,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ГУУФССП РФ по Ленобласти