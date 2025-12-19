В Ленобласти задержаны бизнесмены за загрязнение окружающей среды на 1,5 млрд рублей

Расследованием установлено, что руководство и сотрудники организаций ООО "ЦБИ" и ООО "Воронцовское", объединившиеся в организованную группу, нелегально разместили отходы на территории карьера "Воронцовское-2", расположенном близ деревни Огоньки в Выборгском районе Ленинградской области.

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Петербургу и Ленобласти вместе с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели успешную операцию по прекращению преступной деятельности ряда граждан России, действовавших сообща и совершивших масштабное хищение государственных средств. Об этом информирует пресс - служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Расследованием установлено, что руководство и сотрудники организаций ООО "ЦБИ" и ООО "Воронцовское", объединившиеся в организованную группу, нелегально разместили отходы на территории карьера "Воронцовское-2", расположенном близ деревни Огоньки в Выборгском районе Ленинградской области. Эти действия привели к серьезному загрязнению окружающей среды и нанесению ущерба государственному бюджету в сумме более полутора миллиардов рублей. Некачественное обращение с отходами создавало угрозу здоровью населения соседних территорий.

Помимо этого, члены указанной группы похитили около четырехсот миллионов рублей, предназначенных Санкт-Петербургу для строительства транспортных инфраструктурных объектов в рамках федеральной целевой программы.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено несколько уголовных дел по следующим статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при выполнении работ").

Участники преступления арестованы, и сейчас решается вопрос о применении соответствующих мер пресечения. Расследование продолжается, проводятся дальнейшие следственные мероприятия и оперативно-разыскные действия.

Фото: Пресс - служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

