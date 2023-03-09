В Петербурге задержан сахалинец, причастный к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством

Мужчина самостоятельно связался с представителем одной из европейских государств, отнесенных к категории недружественных, с намерением оказать содействие действиям, угрожающим национальной безопасности России.

Сотрудники УФСБ РФ по Сахалинской области совместно с коллегами из Петербурга и Ленобласти предотвратили противоправные действия российского гражданина, проживающего в Сахалинской области, родившегося в 1971 году, подозреваемого в сотрудничестве с зарубежными структурами. Как информирует пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина самостоятельно связался с представителем одной из европейских государств, отнесенных к категории недружественных, с намерением оказать содействие действиям, угрожающим национальной безопасности России.

Для осуществления своей цели сахалинец отправился в Петербург, где был задержан сотрудниками обоих управлений ФСБ в процессе подготовки секретной встречи.

Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Подозреваемому была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

