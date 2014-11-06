ФСБ показала видео задержания в Забайкалье члена террористической организации

Силовики поймали россиянина, который поддерживал идеи свержения конституционного строя в России.

Российсукие силовые структуры опубликовали кадры задержания на территории Забайкальском края участника террористической организации. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В надзорном ведомстве установили, что местный житель в международную террористическую организацию, запрещенную на территории нашей страны. Мужчина пропагандировал идеи, направленные на свержение основ конституционного строя. Также он пытался вовлечь в противоправную деятельность третьих лиц и направлял средства на счета боевиков. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 и части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. По решению судебной инстанции злоумышленник при говорен к лишению свободы на срок в 12 лет заключения. Однако данный приговор все еще не вступил в законную силу.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю