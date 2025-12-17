В Сочи задержали отца и дочь, собиравшихся воевать на стороне Украины

Через мессенджер россиян инициативно связались с террористами из Украины.

Российские силовые структуры совместно со Службой государственной безопасности Абхазии задержали в Сочи двух человек, которые намеревались воевать в составе террористической организации на Украине. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что граждане РФ планировали вступить в ряды курируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины военизированного формирования, признанного на территории России террористической организацией и запрещенного. Сейчас в отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 и части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством нашей страны признана террористической.

Уточняется, что злоумышленниками были отец и дочь, Родственники, находясь в городе Сухум, инициативно установили контакт через мессенджер Telegram с представителем террористической организации киевского режима, которая вербовала добровольцев в состав военизированных подразделений Вооруженных сил Украины. Иностранный куратор предоставил россиянам инструкции, по которым подозреваемые собирали личные сведения о военнослужащих России. Также злоумышленники намеревались совершить побег на Украину для участия в сражениях против Москвы.

