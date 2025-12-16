ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе "Дружба" под Липецком

Четверо подростков решили заработать на задании от контакта из Telegram.

Предотвращена диверсия на наземном участке нефтепровода "Транснефть-Дружба" на территории Липецкой области. В настоящее время пойманы четверо подростков, которые действовали по заданию украинских специальных служб. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что злоумышленникам 14-17 лет. Задержание проводилось при участии сотрудников регионального управления Следственного комитета России.

Пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода "Транснефть-Дружба" в Лебедянском районе. ЦОС ФСБ РФ

Молодые люди в группе мессенджера Telegram по поиску быстрого заработка в октябре 2025 года установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По заданию они за материальное вознаграждение совершали поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Дополнительно подросткам были предоставлены координаты тайника с СВУ. Сейчас в отношении несовершеннолетних злоумышленников ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, а также пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ. Речь идет о приготовлении к диверсионным мероприятиям. Юношам удалось извлечь из схрона СВУ, после чего они направились к месту предполагаемого преступления. Однако на маршруте их задержали сотрудники ФСБ. Сейчас следствием организованы обыски по месту проживания подростков. Фигуранты расследования арестованы.

Фото и видео: Следственный комитет по Липецкой области