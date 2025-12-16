  1. Главная
Сегодня, 9:47
95
В Мариуполе задержали подростка по подозрению в поджоге сотовых вышек

Подросток в ДНР ради денег согласился на преступление.

На территории города Мариуполя российские силовые структуры задержали подростка, который подозревается в совершении террористического акта. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР). В надзорном ведомстве указали, что в поисках подработки 16-летний юноша установил контакт с неизвестным лицом через  мессенджер Telegram. В результате местному жителю предоставили задание по поджогу вышки оператора мобильной связи. В настоящее время по факту преступления следователями ведется уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ.

ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины.

Фото и видео: УФСБ по ДНР

Теги: днр, мариуполь, новые регионы, поджог, подростки, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

