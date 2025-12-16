В Мариуполе задержали подростка по подозрению в поджоге сотовых вышек

Подросток в ДНР ради денег согласился на преступление.

На территории города Мариуполя российские силовые структуры задержали подростка, который подозревается в совершении террористического акта. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР). В надзорном ведомстве указали, что в поисках подработки 16-летний юноша установил контакт с неизвестным лицом через мессенджер Telegram. В результате местному жителю предоставили задание по поджогу вышки оператора мобильной связи. В настоящее время по факту преступления следователями ведется уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ.

Фото и видео: УФСБ по ДНР