  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:27
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

0 0

Российские силовые структуры задержали в пяти регионах страны десятерых подозреваемых, совершавших диверсии и теракты под угрозами со стороны специальных служб Украины.   Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России.  Во время допросов граждане России указали, что ранее под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" денежные средства в размере от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее с жертвами обмана связались  лжесотрудники "правоохранительных органов". Злоумышленники под предлогом непривлечения людей к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины склонили фигурантов расследования к совершению противоправных действий. Лжеполицейские говорили, что такие действия нужны якобы для  проверки антитеррористической защищенности российских объектов. 

В Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта.

ЦОС ФСБ РФ

В регионах России задержали около 170 нелегальных оружейников.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: диверсия, регионы, фсб, шантаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии