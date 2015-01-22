ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

Российские силовые структуры задержали в пяти регионах страны десятерых подозреваемых, совершавших диверсии и теракты под угрозами со стороны специальных служб Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Во время допросов граждане России указали, что ранее под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" денежные средства в размере от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее с жертвами обмана связались лжесотрудники "правоохранительных органов". Злоумышленники под предлогом непривлечения людей к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины склонили фигурантов расследования к совершению противоправных действий. Лжеполицейские говорили, что такие действия нужны якобы для проверки антитеррористической защищенности российских объектов.

В Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. ЦОС ФСБ РФ

Фото и видео: ЦОС ФСБ России