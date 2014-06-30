В регионах России задержали около 170 нелегальных оружейников

Поимка подозреваемых проводилась ФСБ при участии МВД и Росгвардии.

С октября по ноябрь 2025 года в 53 российских регионах силовыми структурами страны были задержаны около 170 человек, подозреваемых в незаконной оружейной деятельности. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Операции по выявлению злоумышленников проводились совместно с правоохранительными органами и Росгвардией. Установлены подозреваемые, причастные к нелегальному обороту оружия, восстановлению боевых характеристик гражданских образцов в подпольных мастерских и их дальнейшей незаконной продаже.

Силовые ведомства уточнили, что мероприятия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Луганской и Донецкой народных республиках, а также ряде других субъектов страны. Оперативники провели обыски по местам проживания задержанных и подпольных лабораториях. Из оборота удалось изъять 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая девять пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, 32 гранатомета. Дополнительно силовики нашли 94 мины различных типов, семь артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, свыше 52 килограммов взрывчататых веществ и более 223 тысяч патронов с разными калибрами. Удалось предотвратить нелегальную работу 44 мастерских по модернизации оружия.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России