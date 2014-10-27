В Воронежской области агент украинских спецслужб готовила теракты

Девушка обвиняется в госизмене и ряде других преступлений.

Агент украинских специальных служб с позывным "Луфи" готовила диверсии и теракты в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих российского министерства по обороне в Воронежской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Силовики пояснили, что гражданка страны Юлия Лемещенко заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций киевского режима. Этот инцидент произошел в момент, когда девушка проживала на украинской территории, осенью 2023 года. На заявительницу вышли представители СБУ. Они осуществили вербовку и присвоили сотруднице псевдоним "Луфи".

В августе 2024 года Лемещенко Ю.В. направлена противником в город Воронеж с целью совершения диверсий и террористических актов в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих министерства обороны РФ. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что злоумышленница самостоятельно изготовила и хранила по месту жительства взрывчатые вещества и компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении фигурантки уголовного дела по статье 275, части 2 статьи 205.5 УК РФ, части 1 статьи 222.1, статье 281.1 УК РФ, части 1 статьи 223.1, части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. По решению судебной инстанции девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима в течение 19 лет.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России