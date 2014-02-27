Пытавшимся похитить в России ребенка сотрудника ГУР МО Украины вынесли приговор

Фигуранты получили 15 и 16 лет колонии строгого режима.

Пытавшимся похитить в России ребенка сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины вынесли приговор. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудник ГУР МО и его агент за денежное вознаграждение попытались похитить и вывезти на Украину несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника украинских спецслужб. Отмечается, что ребенок проживал у родственников на территории России. Кроме того, обвиняемые осуществили сбор сведений о системе охраны участка государственной границы России с Литвой для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию РФ с целью совершения ими резонансных преступлений.

Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками ФСБ России при попытке незаконного пересечения границы РФ. Сотрудника ГУР МО Украины приговорили к 16 годам лишения свободы. Его сообщник получил 15 лет колонии.

Видео: ЦОС ФСБ России