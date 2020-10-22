В Магаданской области задержали занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов

Силовики изъяли у подозреваемых порядка 70 кг золота и серебра.

Российские силовые структуры задержали на территории Магаданской области участников преступного сообщества, занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. У злоумышленников в ходе личных обысков и поисков по местам жительства найдены слитки золота и серебра весом около 70 килограммов. Оперативники считают, что подозреваемые занимались нелегальной покупкой, перевозкой драгметаллов в крупном размере из региона в другие субъекты страны.

Задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере. Установлено, что один из задержанных граждан РФ создал ОПГ, в которое вовлек других лиц в качестве участников. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 11, части 1 статьи 210 и части 2 статьи 210 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте драгоценных металлов, создании и руководстве преступным сообществом в целях совершения тяжких преступлений, а также за участие в преступном сообществе. Все фигуранты расследования находятся под стражей.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России