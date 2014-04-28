ФСБ задержала в Ростовской области 21-летнего россиянина за госизмену

Подозреваемый отправлен под стражу.

Российские силовые структуры задержали на территории Ростовской области за поджог на вышке сотовой связи 21-летнего подозреваемого. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что мужчина 2004 года рождения сотрудничал со Службой безопасности Украины. За денежное вознаграждение фигурант расследования произвел поджог термошкафа у вышки мобильной связи. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 205 и статьи 275 УК РФ. Речь идет о террористическом акте и государственной измене.

Злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником СБУ, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ. ЦОС ФСБ России

Фото и видео: ЦОС ФСБ России