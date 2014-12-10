ФСБ задержала на Кубани россиянку по подозрению в госизмене

Российские силовые структуры задержали на территории Краснодарского края местную жительницу по подозрению в государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Злоумышленница направляла денежные средства лицу, который на территории соседнего государства осуществлял сбор для боевых подразделений армии киевского режима.
Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1988 г. р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
ЦОС ФСБ РФ
Сейчас в отношении фигурантки расследования ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Женщина отправлена под стражу по решению судебной инстанции.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России, ТАСС
