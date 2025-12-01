ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО в Крыму

Силовики смогли предотвратить покушение на убийство высокопоставленного офицера из Минобороны России.

Российские силовые структуры ликвидировали на территории Крыма агента военной разведки Украины при попытке подозреваемого устроить теракт в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны страны. Соответствующее заявление сделали журналистам представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что ГУР Украины завербовал местного жителя, который имеет паспорт гражданина Украины. Мужчина должен был по заданию подорвать устройство в личном автомобиле военачальника. В момент ликвидации угрозы оперативники изъяли у преступника средства связи, с помощью которых тот связывался с иностранным куратором, а также компоненты взрывного устройства западного производства. Дополнительно установлена личность пособника злоумышленника. Подозреваемый задержан.

Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России. Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р. ЦОС ФСБ РФ

В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ за содействие террористической деятельности. По решению судебной инстанции местный житель отправлен под стражу.

В Дагестане задержали экс-начальника одного из управлений Соцфонда за взятки.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России