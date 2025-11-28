В Дагестане задержали экс-начальника одного из управлений Соцфонда за взятки

ОПГ брали деньги за незаконные решения по ежемесячным пособиям по рождению детей.

Бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда в Дагестане, депутат Народного собрания республики Изи Алиев задержан по уголовному делу о взятках. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сейчас фигуранту расследования предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 и части 3 статьи 285 УК РФ. Речь идет о получении организованной преступной группой взяток в особо крупном размере, а также о злоупотреблении должностными полномочиями.

В рамках расследования задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда по Республике Дагестан Изи Алиев, являющийся депутатом Народного собрания Республики Дагестан седьмого созыва. . Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Дополнительно к уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения СФР. Также еще 11 граждан страны подозреваются в даче взятки должностным лицам в особо крупном размере. Государственное обвинение считает, что материальный ущерб для Соцфонда составил более 1,4 миллиарда рублей. В надзорном ведомстве установили, что Изи Алиев систематически получат денежные средства за принятие незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. Мужчина якобы создал ОПГ, в котором оказались его сотрудники. Вместе они получили не менее 12 миллионов рублей. За все время противоправной работы чиновники госслужащие приняли свыше пяти тысяч решений по назначению пособий.

Российские силовые структуры объяснили, что в 2023 году сообщники занимались поиском местных жительниц, не имеющих законных оснований для получения мер государственной поддержки. Они размещали в мессенджерах объявления об оказании за вознаграждение услуг, связанных с назначением пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также увеличением размера таких пособий с 50 до 100 процентов от величины прожиточного минимума. Сейчас организатор ОПГ отправлен под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Следственный комитет России