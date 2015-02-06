Восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному

Прокурор просил такое наказание в ходе прений сторон.

Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы. Соответствующее заявление сделали журналисты, находившиеся на заседании инстанции. Ранее об аналогичной мере наказания для злоумышленников в ходе прений сторон просил прокурор.

Было установлено, что первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) и другие неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу. Туда попали обвиняемые. на территории киевского режима была изготовлена самодельное взрывчатое устройство (СВУ), замаскированное под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем сообщники доставили его через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из морского порта Одессы через Болгарию в Грузию, Армению на Крымский мост. СВУ находилось в грузовике под управлением мужчины, который не знал о преступных планах. В результате 8 октября 2022 года соучастники привели взрывное устройство в действие во время поездка транспортного средства по переправе. Жертвами трагедии стали водитель и еще четыре человека.

Напомним, что во время первого заседания от 12 февраля 2025 года судья сообщил, что поступившие на изучение документы имеют гриф "для служебного пользования". Уголовное дело слушалось в закрытом от общественности режиме. Адвокат Гасан Раджабов уведомил прессу, что все восемь подсудимых не признают вину в трагедии.

Фото: Piter.tv