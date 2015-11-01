ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост

Российские силовые структуры предотвратили готовившийся специальными службами Украины теракт на Крымском мосту. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что удалось выявить и обезвредить автомобиль марки Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, заложенным внутри транспортного средства. В настоящее время задержаны подозреваемые лица, который причастны к доставке опасного предмета на территорию страны. Сейчас в отношении злоумышленников ведется уголовное дело.
Пресечена очередная попытка украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран.
Оперативники уточнили, что машина пересекла российско-грузинскую государственную границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Затем на автовозе частного водителя-перевозчика объект должны были доставить в Краснодарский край. Там преступники планировали передать транспортное средство другому водителю, который должен был выехать на ней на территорию полуострова через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим хотел использовать "втемную".
Силовики добавили, что для 2025 года речь идет уже о второй попытке украинских спецслужб организовать теракт на Крымском мосту. Ранее, 2 апреля, на белорусско-польском участке границы Союзного государства (Брестская таможня) местными силовиками был задержан микроавтобус с более чем 500 килограммами синтетической взрывчатки. Груз предназначался для подобной террористической атаки. Оперативниками тогда удалось задержать соучастников готовившегося преступления, включая водителя, который также не был осведомлен о своей миссии. Шофер должен был стать "смертником" при движении по Крымскому мосту на территорию полуострова.
