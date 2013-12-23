Силовики подтвердили участие Берлина в финансировании производства ракет для Украины.

Киевский режим планировал нанести удары оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Сапсан", производство которых уничтожено Москвой, вглубь российской территории с разрешения стран-членов НАТО. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники силового ведомства страны. Специалисты пояснили, что оперативниками получены данные о задействованных в производстве ракет объектах украинского военно-промышленного комплекса, местах расположения оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, включая американского и натовского изготовления). Получена информация о руководстве украинского ВПК, которое организовало мошеннические действия с государственными оборонными заказами.

С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России... а также подтверждено участие Германии в финансировании украинской программы по производству баллистических дальнобойных ракет. материалы ФСБ России

Напомним, что ФСБ России при взаимодействии с министерством по обороне станы в результате проведенной совместной специальной операции нанесли огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эти объекты противник были задействованы в создании ОТРК. На данный момент планы Киева по изготовлению ракет сорваны. Материальный ущерб Украине от поражения производства дальнобойных ракет значительно превысил ущерб России от операции "Паутина", при которой врагом были нанесены удары БПЛА по местам дислокации российских стратегических бомбардировщиков.

