Мужчина планировал отправиться сражаться на СВО на стороне украинских военнослужащих.

Пособник киевского режима, планировавший совершать поджоги на Транссибирской железнодорожной магистрали и впоследствии перейти на сторону Вооруженных сил Украины и сражаться за ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, задержан на территории Кировской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественны связей ФСБ России. В профильном ведомстве уточнили, что подозреваемым стал гражданин России 2006 года рождения. Он вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории России.

Злоумышленник по указанию иностранного куратора наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги для блокирования грузоперевозок в интересах министерства по обороне России. Далее киевский режим поставил перед мужчиной задачу прибыть в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО. При попытке выезда в столичный регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь нарушителю грозит наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы.

Следственным отделением УФСБ России по Кировской области в его отношении возбуждено уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России ЦОС ФСБ РФ

В Подмосковье предотвратили теракт в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России