Подозреваемый задержан на трассе М-4.

Российские силовые структуры предотвратили на территории Московской области теракт против высокопоставленного сотрудника министерства по обороне страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественны связей ФСБ России. В профильном ведомстве указали, что подозреваемый должен был припарковать автомобиль с 60 килограммами взрывчатки. Речь идет о бывшем гражданине Украины, получившем российское гражданство, 1989 года рождения. Его поймали на трассе М-4 по пути следования к месту преступления.

... выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны. ЦОС ФСБ России

Согласно инструкции от куратора из киевского режима, данными через мессенджер Telegram, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство. Фигурант расследования замаскировал его в машине, приобретенной на денежные средства противника. Затем транспортное средство, начиненная взрывчаткой, должно было быть размещено в установленном месте. Злоумышленник планировал совершить подрыв в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего. На данный момент подозреваемый дал признательные показания. Он подтвердил сотрудничество с иностранными спецслужбами. После совершения теракта мужчина надеялся вернуться домой и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России