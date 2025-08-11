ФСБ: Киев пытался превратить в "живые бомбы" обманутых мошенниками пенсионерок

Пожилые женщины выполняли требования мошенников, пытаясь вернуть похищенные деньги.

Украинские спецслужбы пытались превратить пятерых обманутых мошенниками пенсионерок в "живые бомбы" для совершения терактов против военнослужащих в российской столице и Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественны связей ФСБ России. В профильном ведомстве указали, что изначально иностранные аферисты украли денежные средства женщин, хранившиеся в банках, а также получили средства от принудительной продажи недвижимости.

По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве "живых бомб". ЦОС ФСБ РФ

Сейчас ведутся уголовные дела о покушении на совершение теракта группой лиц и незаконном обороте взрывных устройств. Для обмана пожилых россиянок представители киевского режима представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур. Они использовали служебную терминологию. Жертвы обмана надеялись вернуть похищенные денежные средства, из-за чего под давлением мошенников следили за местами жительства и автостоянками военнослужащих, брали на хранение СВУ. Этих лиц также использовали для непосредственного преступления.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России