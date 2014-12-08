Украинские спецслужбы стали чаще устранять исполнителей преступлений в России.

Теракт, произошедший в феврале 2025 года в Москве, совершил смертник. Соответствующее заявление журналистам сделал оперативный сотрудник российских силовых структур. Представитель ФСБ уточнил, что говорит о преступлении, в ходе которого погиб руководитель добровольческого батальона "Арбат" Армен Саркисян. Эксперт пояснил, что украинские спецслужбы используют пожилых граждан России в качестве смертников для совершения подобных атак для того, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное материальное вознаграждение. С начала текущего года киевский режим все чаще прибегает к сценарию проведения диверсий, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью.

В качестве примера можно привести теракт в ЖК "Алые паруса" города Москвы, в городах Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три гражданина Российской Федерации, действовавших под кураторством украинских спецслужб". оперативник ФСБ в ролике

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / Столичный СК России