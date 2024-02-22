  1. Главная
ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя
Сегодня, 9:17
49
ФСБ раскрыла схему убийства вице-мэра Ставрополя

Исполнитель преступления считал, что носит диктофон, а не СВУ.

Российские силовые структуры установили схему убийства вице-мэра города Ставрополь Заура Гурциева. Оперативный сотрудник ФСБ России в комментарии новостному агентству "ТАСС" рассказал о том, что подрывник действовал под влиянием украинских спецслужб. Киевский режим работал рабал с гражданином якобы от лица российских силовиков. 

В данном случае исполнитель теракта, гражданин Пеньков, повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета.

источник СМИ

Аферисты уведомили мужчину, что перечисленные им денежные средства пошли на нужды ВСУ, поэтому в отношении гражданина ведется уголовное дело. Далее иностранный куратор объяснил, что теперь енькову необходимо выполнить ряд поручений, чтобы обелить совершенное им преступление. В результате 28 мая 2025 года злоумышленник при сближении с заместителем мэра, был подорван. Бомба была замаскирована в нагрудной сумке россиянине. Сам исполнитель криминального деяния думал, что в ней находится обычный диктофон.

Жителя Приамурья задержали за попытку поджога релейного шкафа на участке Транссиба. 

Фото: Piter.tv

