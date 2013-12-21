Жителя Приамурья задержали за попытку поджога релейного шкафа на участке Транссиба

"Богдан" из Украины предложил россиянину деньги за совершение преступления.

Российскими силовыми структурами задержан местный житель из Амурской области, который попытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном участке Транссибирской магистрали. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. На данный момент ведется уголовное дело по статье за приготовление к диверсии (по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ). В профильном ведомстве установили, что мужчина вёл переписку в иностранном интернет-мессенджере WhatsApp* с представителем украинской террористической организации. Некий "Богдан" с номера телефона киевского режима обещал за преступление материальное вознаграждение в 25 тысяч рублей

Установлен амурчанин, который инициативно вступил в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба. пресс-служба УФСБ РФ по Приамурью

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигурант расследования был задержан, сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Фото и видео: УФСБ России по региону